Demonstrationen : Demmin: Demokratischer Protest gegen NPD-Fackelzug geplant

Anlass der Aktionen ist ein Massenselbstmord in Demmin vom 30. April bis 3. Mai 1945. Damals starben fast 1000 Demminer und Flüchtlinge, die gemeinsam mit russischen Panzertruppen in der Stadt festsaßen, da mehrere Brücken gesprengt worden waren.

An das Schicksal der Menschen erinnert die Kommune seit Jahren mit eigenen Gedenkveranstaltungen, wehrt sich aber dagegen, dass Rechtsextreme dies für ihre Propaganda nutzen. Die NPD, die seit der Wahl 2016 nicht mehr im Landtag sitzt, erwartet rund 200 Teilnehmer.

In der Vergangenheit war es vereinzelt bei den Protesten in Demmin auch zu Ausschreitungen gegen Polizisten gekommen. Die Landespolizei will wieder mit mehreren Hundert Beamten das Geschehen sichern. Fahrzeugführer müssen mit größeren Einschränkungen im Stadtgebiet und auf den Bundesstraßen 110 und 194 rechnen, da es auch noch Baustellen an Straßen gibt.

Gegenaktionen Bündnis Demmin nazifrei

Anmeldungen Landkreis

von dpa

erstellt am 08.Mai.2017 | 03:17 Uhr