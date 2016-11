Konflikte : Demonstration gegen türkische Regierung zieht durch Rostock

Rostock (dpa/mv) Rund 250 Menschen haben sich am Sonntag in Rostock an Protesten gegen die türkische Regierung beteiligt. Unter dem Motto «Schulter an Schulter gegen Faschismus» zogen die Teilnehmer mit Transparenten und Musik vom Rostocker Hauptbahnhof durch die Innenstadt bis zum zentralen Doberaner Platz. Im Mittelpunkt der Proteste stand nach Angaben der Organisatoren die Solidarität mit den linken und demokratischen Kräften in der Türkei. Anlass sei die Verhaftung mehrerer Abgeordneter der prokurdischen Partei HDP in der Nacht von Donnerstag zu Freitag gewesen.