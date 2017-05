Literatur : «Der letzte Pfeil»: Schlößer erhält Literaturpreis

Für seinen Krimi «Der letzte Pfeil» um die fiktive Rekonstruktion des Mordes an Gletschermann Ötzi ist der Rostocker Autor Frank Schlößer mit dem «Friedrich-Glauser-Preis 2017» ausgezeichnet worden. Der mit 1500 Euro dotierte Preis in der Sparte «Bester Debüt-Kriminalroman» wird vom «Syndikat», der Autorengruppe deutschsprachiger Kriminalliteratur, vergeben, wie der Emons Verlag am Montag in Köln mitteilte.