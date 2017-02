Metallindustrie : Deutsches Großwälzlager erweitert Produktionskapazität

1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Rostock (dpa/mv) - Rund neun Monate nach der offiziellen Werkseröffnung investiert die Deutsche Großwälzlager GmbH (DGWL) in Rostock in eine weitere Fertigungslinie. Hintergrund sei die hohe Nachfrage nach individuell gefertigten Großlagern mit mehreren Metern Durchmesser, teilte das Unternehmen mit. Das Investitionsvolumen des Vorhabens belaufe sich auf etwa 1,5 Millionen Euro. Derzeit laufen die Fundamentarbeiten. Innerhalb der bestehenden Halle klaffe ein metergroßes Loch, sagte eine Sprecherin. Darin soll die neue Anlage, eine sogenannte CNC-Doppelständer-Karusselldrehmaschine, in den kommenden Tagen installiert werden. Dann beginne ein mehrmonatiger Kalibrierungsprozess. Im Mai soll die neue Fertigungslinie einsatzbereit sein.

erstellt am 02.Feb.2017 | 07:04 Uhr