Gewerkschaften : DGB: 146 000 Menschen in MV profitieren von Mindestlohn

Der Nordosten profitiert nach Erhebungen des DGB wegen seines niedrigen Einkommensniveaus besonders vom gesetzlichen Mindestlohn. 146 000 Beschäftigte hätten in Mecklenburg-Vorpommern Vorteile davon, während es in Schleswig-Holstein 128 000 und in Hamburg rund 72 000 seien, teilte der DGB Nord am Donnerstag in Hamburg mit. Der Mindestlohn war zu Jahresbeginn von 8,50 auf 8,84 Euro gestiegen.