Unfälle : Drei Menschen bei Unfällen in Westmecklenburg verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Dienstag beim Zusammenstoß mit einem Auto in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) schwer verletzt worden. Der 68-jährige Biker und der Pkw hätten beide an einer Kreuzung abbiegen wollen, teilte die Polizei mit. Der genaue Unfallhergang sei noch unklar. Bereits am Montag waren auf der Landesstraße 4 zwischen Wittenburg und Hagenow zwei Frauen in einem Auto verletzt worden, eine davon schwer. Nach Polizeiangaben stieß ein nach links abbiegender Pkw mit einem Auto im Gegenverkehr zusammen. Dessen 68-jährige Fahrerin und die 17-jährige Beifahrerin mussten ins Krankenhaus. Kurz darauf sei ein drittes Auto auf die Unfallwagen gefahren. Die Landesstraße war zeitweilig gesperrt.

Pressemitteilungen

von dpa

erstellt am 02.Mai.2017 | 17:01 Uhr