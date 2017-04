Brände : Dreijähriger zündelt und steckt Kinderzimmer in Brand

Ein dreijähriger Junge hat in Rostock aus Versehen sein eigenes Kinderzimmer angezündet. Das Kind spielte am Sonntagabend mit Streichhölzern und steckte dabei den Teppich in Brand, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer habe schnell auf die Gardinen im Kinderzimmer übergegriffen. Der 30-jährige Vater des Kindes konnte die Flammen löschen noch bevor die Feuerwehr eintraf. Verletzt wurde niemand. Das Kind hatte die Streichhölzer laut Polizei heimlich aus der Küche geholt.

von dpa

erstellt am 17.Apr.2017 | 08:37 Uhr