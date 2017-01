Kommunen : Emotionale Diskussion in Greifswalder Bürgerschaft zu Arndt

vergrößern 1 von 2 Foto: Stefan Sauer 1 von 2

Die drei früheren Oberbürgermeister Joachim von der Wense, Reinhard Glöckner und Arthur König (alle CDU) sprachen sich zu Beginn der Sondersitzung in einem offenen Brief für eine öffentliche Diskussion mit den Bürgern der Stadt über die umstrittene Namensablegung aus. Die Rektorin der Universität Greifswald, Johanna Weber, verteidigte in einem offenen Brief die Entscheidung des Senats, die mit der hohen Hürde einer Zwei-Drittel-Mehrheit getroffen worden sei. Sie bitte die Bürgerschaft, die im Rahmen der Hochschulautonomie getroffene Entscheidung zu respektieren.

Der Senat der Universität hatte vor drei Wochen entschieden, den Namen des umstrittenen Patrons Arndt (1769-1860) abzulegen. Bislang ist der Beschluss noch nicht in Kraft. Das Kultusministerium hatte eine zeitnahe Prüfung angekündigt.

von dpa

erstellt am 30.Jan.2017 | 18:06 Uhr