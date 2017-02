Handball : Empor Rostock startet mit 19:22 gegen Friesenheim

Handball-Zweitligist HC Empor Rostock ist am Sonntag mit einer 19:22 (7:14)-Heimniederlage gegen die TSG Ludwigshafen-Friesenheim in die Rückrunde gestartet. Vyron Papadopoulos (6) und Kevin Lux (3) erzielten vor über 700 Zuschauern in der ausverkauften Ospa-Arena die Tore für den Tabellenletzten, bei dem der in der Winterpause verpflichtete Aufbauspieler Kevin Lind debütierte. Philipp Grimm (6/2) traf für die Gäste am häufigsten.