Handball : Empor Rostock startet Rückrunde: Lind einziger Neuzugang

Der Sohn einer kroatischen Mutter und eines deutschen Vaters hat einen Vertrag bis zum Saisonende mit einer Option auf Verlängerung. Die aber wird wohl nur greifen, wenn der einstige Europacup-Sieger noch das rettende Ufer erreicht. Das aber ist für den Tabellenletzten momentan vier Punkte entfernt. Erschwerend kommt hinzu, dass Empor nur noch acht Heimspiele hat, aber elfmal auswärts antreten muss.

Lind sollte nicht die einzige Verstärkung in der Winterpause sein. Bislang sind die Rostocker allerdings nicht fündig geworden. In dieser Woche stellte sich der 2,06 Meter große Tscheche Daniel Zourek im Probetraining vor. Der 20 Jahre alte Junioren-Nationalspieler erzielte in der tschechischen Extraliga für den Tabellenzehnten TJ Sokol Nove Veseli im bisherigen Saisonverlauf 46 Treffer in 15 Spielen. Die Wechselfrist endet am 15. Februar.

von dpa

erstellt am 03.Feb.2017 | 10:02 Uhr