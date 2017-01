Handball : Empor Rostock testet tschechischen Aufbauspieler

Handball-Zweitligist HC Empor Rostock ist weiter auf der Suche nach Verstärkungen im Kampf gegen den Abstieg. In der nächsten Woche stellt sich der 2,07 Meter große Tscheche David Melichar im Probetraining vor. «Ich habe ihn per Video in einer kompletten Partie gesehen. Er könnte uns im Innenblock sowie im rechten Rückraum weiterhelfen», sagte Empor-Trainer Hans-Georg Jaunich. Der 21 Jahre alte Melichar erzielte in der tschechischen Extraliga für den Tabellenzehnten TJ Sokol Nove Veseli im bisherigen Saisonverlauf 80 Treffer und liegt im Liga-Ranking auf Platz neun.