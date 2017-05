Tiere : Emu-Alarm in Vorpommern: Drei Tiere ausgebüxt

Hinz und seine Familie halten 14 Emus in mehreren Gehegen, um sich mit Eiern und Fleisch zu versorgen. Warum die sonst ruhigen Tiere in der Nacht zu Montag so erregt waren, kann Hinz nicht sagen. «In der Nacht war starkes Hundegebell zu hören. Als ich raus kam, war ein Zaun niedergetreten und die anderen Tiere völlig verängstigt.» Im Nordosten halten viele Tierhalter privat auch Strauße, seltener Emus.

Bericht Nordkurier

von dpa

erstellt am 05.Mai.2017 | 07:56 Uhr