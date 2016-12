Energie : Energienetzbetreiber E.DIS nimmt Umspannwerk in Betrieb

Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit nimmt der Energiedienstleister E.DIS AG heute ein neues Umspannwerk in Stavenhagen (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) in Betrieb. Die rund sechs Millionen Euro teure Investition war nach Firmenangaben nötig, weil immer mehr Strom aus erneuerbaren Energien ins Netz eingespeist wird. Dieser Anteil habe sich in der Region verdreifacht. Dazu musste eine knapp acht Kilometer lange 110-kV-Hochspannungsleitung nach Stavenhagen und das dazugehörige Umspannwerk gebaut werden.