Kriminalität : Ermittler sicherten 2015 Millionenbeträge

Die Staatsanwälte in Mecklenburg-Vorpommern haben im Jahr 2015 Vermögenswerte in Höhe von knapp 3,45 Millionen Euro aus Straftaten gesichert. Damit habe sich die Summe im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht, teilte Generalstaatsanwalt Helmut Trost am Donnerstag in Rostock mit. Das Geld stamme aus insgesamt 164 rechtskräftig abgeschlossenen Finanz-Ermittlungsverfahren, beispielsweise wegen Betrugs oder Drogenhandels. Rund die Hälfte des Geldes sei an Opfer der Straftaten zurückgeflossen. Die andere Hälfte fiel an den Staat, beispielsweise weil es keine Geschädigten gegeben habe. Dies sei zum Beispiel beim Handel mit Betäubungsmitteln der Fall, hieß es.