Kriminalität : Ermittlungen gegen Bildungseinrichtung in Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten (dpa/mv) - Die Staatsanwaltschaft Rostock hat Ermittlungen gegen eine Bildungseinrichtung in Ribnitz-Damgarten wegen des Verdachts des Subventionsbetrugs aufgenommen. Sie soll mit gefälschten Unterlagen etwa 400 000 Euro Fördermittel zu Unrecht erhalten haben, sagte ein Behördensprecher am Donnerstag. Es bestehe der Verdacht, dass die Zahl der geleisteten Stunden und der Teilnehmer unzutreffend mitgeteilt worden seien. In der vergangenen Woche war die Einrichtung durchsucht und es waren palettenweise Unterlagen sichergestellt worden. Da erst ein Teil dieser Unterlagen gesichtet wurde, ging der Sprecher davon aus, dass der Schaden noch größer werden könnte. In der von einem Verein getragenen Einrichtung seien in Berufsorientierungskursen Siebt- und Achtklässler unterrichtet worden.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen