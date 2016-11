Unternehmen : Ernährungswirtschaft trifft sich zu Unternehmerforum

Wusterhusen (dpa/mv) – Die Ernährungswirtschaft in Vorpommern – vom Erzeuger bis zum Verarbeiter – trifft sich am Montag in Wusterhusen (13.00 Uhr) zu einem Unternehmerforum. Die Unternehmer wollen sich über neue Trends austauschen und überlegen, wie Wertschöpfungsketten mit Verarbeitungsbetrieben verstärkt in der Region geschaffen werden können, wie die Veranstalter mitteilten. Als Gastredner wird der Lebensmittel-Unternehmer und Aufsichtsratsvorsitzende vom Bundesligisten FC Schalke 04, Clemens Tönnies, erwartet. Er wird einen Ausblick in die Zukunft der Lebensmittelproduktion geben. Erwartet werden rund 100 Teilnehmer.

