Kriminalität : Erneut Anklage gegen betrügerischen Arzt aus Rostock

Rostock (dpa/mv) – Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Rostocker Mediziner wegen gefährlicher und schwerer Körperverletzung erhoben. Er soll Patienten so operiert haben, dass bei ihnen teils lebenslange Behinderungen auftreten, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag in Rostock. Zunächst hatte die «Ostsee-Zeitung» darüber berichtet. So ist der Ermittlungsbehörde zufolge eine ehemalige Patientin seit einer Operation teilweise gelähmt. Bereits im Jahr 2014 war der heute 53-jährige Mediziner vom Landgericht Rostock wegen Betrugs und Urkundenfälschung in 15 Fällen zu vier Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt worden.