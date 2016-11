Landtag : Erste Sitzungen der Landtags-Ausschüsse in Schwerin

Die Fachausschüsse des Landtags haben gut eine Woche nach ihrer formellen Einsetzung durch das Parlament ihre Arbeit aufgenommen. Sechs der Ausschüsse konstituierten sich am Mittwoch, die restlichen drei kommen am Donnerstag erstmals zusammen, um sich über Grundsätze ihre künftigen Tätigkeit und die ersten Themen zu verständigen. Dem Innenausschuss liegen bereits zwei Entwürfe zur Änderung des Landesverfassungsschutzgesetzes vor, der Finanzausschuss wird sich am Donnerstag mit den neu geschaffenen Stellen in der Landesverwaltung befassen.