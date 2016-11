Gesundheit : Erster Fall von Vogelgrippe auch in Mecklenburg-Vorpommern

1 von 1 Foto: Carsten Rehder 1 von 1

Die Vogelgrippe hat Mecklenburg-Vorpommern erreicht. Bei einer toten Reiherente, die auf der Insel Riems bei Greifswald gefunden wurde, sei das Virus H5N8 nachgewiesen worden, teilte Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Donnerstag in Schwerin mit. Außerdem bestehe bei mehreren anderen toten Vögeln der Verdacht, dass sie ebenfalls mit der hochansteckenden Form der Geflügelpest infiziert waren. Die Tiere wurden auf den Ostsee-Inseln Greifswalder Oie und Ruden gefunden. Die Untersuchungsergebnisse sollten noch am Donnerstag vorliegen. Backhaus verhängte daraufhin für Geflügelhaltungen im ganzen Land die Stallpflicht. Sie gilt von Montag an. Zuvor waren in Schleswig-Holstein und in Westpolen schon Hunderte an der Geflügelpest verendete Wildvögel gefunden worden.