Parteien : Erstes SPD-Basistreffen mit Vorpommern-Staatssekretär

1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Zwei Monate nach ihrem Sieg bei der Landtagswahl trifft sich die SPD-Parteibasis am Samstag (09.30 Uhr) in Vorpommern. Der Kreisverband Vorpommern-Greifswald wählt seinen Kreisvorstand in Pasewalk neu. Es soll auch der erste Auftritt des Staatssekretärs für Vorpommern Patrick Dahlemann bei den Parteimitgliedern in der Region sein. Stimmberechtigt sind mehr als 70 SPD-Leute. Auch die Vize-Bundesvorsitzende und Bundesfamilienministern Manuela Schwesig wird erwartet. Einziger Kandidat für den Vorsitz ist der bisherige Vorsitzende Bernd Nabert aus Kölpinsee von der Insel Usedom.