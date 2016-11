Verkehr : Erwarteter Wintereinbruch belebt Geschäft von Werkstätten

1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Greifswald/Rostock (dpa/mv) - Hochbetrieb bei Reifenhändlern und Autowerkstätten. Der angekündigte Wintereinbruch erinnert die Autofahrer daran, dass es höchste Zeit zum Reifenwechsel ist. Bei den meisten Werkstätten muss mit mehreren Tagen Wartezeit rechnen, ergab eine dpa-Umfrage. Wer erst am Montag auf die Idee gekommen war, die Reifen zu wechseln, muss in Greifswald teilweise bis zu drei Wochen auf einen Termin warten. Ein paar Spätzünder gebe es immer, sagte Daniel Borgwald von Pit Stop in Greifswald. Um künftig sicher zu gehen, nicht in winterliches Wetter zu geraten, sollte spätestens Mitte Oktober ein Termin vereinbart werden», rät der Experte.