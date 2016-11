Kirche : Erzbistum Hamburg muss jährlich 20 Millionen Euro einsparen

Das Erzbistum Hamburg muss nach eigenen Angaben in den kommenden Jahren deutlich sparen. Bis 2020 müssten pro Jahr 20 Millionen Euro eingespart werden, erklärte Erzbischof Stefan Heße am Samstag in Hamburg. «Nur so können wir unsere Verpflichtungen einhalten und nur so bleibt noch Luft für Neues.»