Geschichte : Ex-DDR-Minister Diestel vermisst elitäre Persönlichkeiten

Diestel empfahl seiner Partei, die Alternative für Deutschland ernster zu nehmen. «CDU und CSU müssen wieder zurückfinden zu wertkonservativem Denken.» Wichtig sei auch, dass die Volksparteien mit einfacheren Worten verständlicher werden. «Die CDU muss populistischer werden.»

Die Entscheidung von Bundeskanzlerin Angela Merkel, in Not gedrängte Menschen aufzunehmen, sei richtig gewesen. Allerdings sei danach das Sicherheitsinteresse der heimischen Leute mit Füßen getreten worden, was der Berliner Anschlag gezeigt habe.

In Mecklenburg-Vorpommern, wo Diestel lebt, würde er derzeit die CDU nicht wählen. Er bleibe aber CDU-Mitglied.

von dpa

erstellt am 08.Feb.2017 | 05:27 Uhr