Arbeitsmarkt : Experten rechnen mit Zunahme der Erwerbslosigkeit

Mit der kälteren Jahreszeit gehen im Tourismus- und Agrarland Mecklenburg-Vorpommern regelmäßig Jobs verloren. Heute gibt die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit die Arbeitsmarktzahlen für November bekannt. Experten erwarten für den Monat zwar einen saisonalen Anstieg der Arbeitslosigkeit, aber dennoch eine geringere Quote als vor einem Jahr. Im November 2015 betrug die Arbeitslosenquote 9,8 Prozent. Damals waren 81 400 Männer und Frauen ohne Arbeit. Im Oktober dieses Jahres war die Arbeitslosigkeit so niedrig wie noch nie seit 1990. Rund 71 000 Menschen waren auf Jobsuche, die Quote lag bei 8,6 Prozent. Nach einer Prognose der Arbeitsagentur wird die Erwerbslosigkeit im kommenden Jahr weiter sinken.