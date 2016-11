Gastgewerbe : Fachmesse Gastro eröffnet: Schwerpunkt Digitalisierung

1 von 1 Foto: Daniel Reinhardt 1 von 1

In der Hansemesse Rostock ist am Sonntag die Fachmesse Gastro eröffnet worden. Sie gilt mit mehr als 250 regionalen und nationalen Produzenten und Zulieferern als größter Branchentreff des Gastgewerbes in Mecklenburg-Vorpommern. Bis Mittwoch werden rund 13 000 Besucher erwartet. Die Messe steht nach Angaben der Veranstalter ganz im Zeichen von «smart Gastro», also der Digitalisierung des Gastgewerbes. Im Hotelbereich gehe es etwa um digitale Reservierungs- und Bewertungssysteme oder vernetzte Hotelzimmer, in der Gastronomie um mobile Bestell- und Rufsysteme, sagte Anett Liskewitsch, Gastro-Projektleiterin der Hanse-Messe.

