Kriminalität : Fahnder schnappen Bande: 138 Kilo Marihuana sichergestellt

Fahnder haben eine mutmaßliche Dealerbande aus der Hauptstadtregion mit 138 Kilogramm Marihuana gefasst. Wie die Brandenburger Polizei und der Zoll am Dienstag mitteilten, wurde Ende vergangener Woche ein Depot mit 125 Kilo Marihuana in Berlin-Neukölln ausgehoben. Spezialkräfte nahmen zwei 52 und 59 Jahre alte Männer fest, als sie offenbar gerade Stoff abtransportieren wollten. Bei weiteren Wohnungsdurchsuchungen in Berlin, Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) und Ribnitz-Damgarten (Mecklenburg-Vorpommern) wurden weitere 13 Kilo «Gras» beschlagnahmt. Das sichergestellte Rauschgift hat den Angaben zufolge einen Wert von rund 500 000 Euro. Gegen drei Männer wurde Haftbefehl erlassen. Zwei sitzen in Untersuchungshaft, einem gelang die Flucht. Was mit einem vierten Tatverdächtigen geschah, wurde nicht mitgeteilt.

von dpa

erstellt am 11.Apr.2017 | 16:54 Uhr