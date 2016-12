Unfälle : Fahranfänger bei Zusammenstoß schwer verletzt

Ein junger Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der 18-Jährige kam am späten Mittwochnachmittag bei Gültz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit seinem Wagen nach einem Überholmanöver ins Schleudern und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Das Auto kam auf der Straße zum Stehen, woraufhin es ein zuvor bereits überholter Wagen rammte. Dessen 19 Jahre alter Fahrer blieb zwar unverletzt, der 18-Jährige wurde aber in seinem Auto eingeklemmt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Pressemitteilung