Kriminalität : Fahrlehrer ohne Fahrerlaubnis landet im Gefängnis

Ein Fahrlehrer aus Stralsund ist am Mittwoch wegen mehrerer Verkehrsdelikte in Haft genommen worden. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei Stralsund im Januar betrunken ein Verkehrsschild in Greifswald gerammt und war danach geflohen. Daraufhin wurde ihm die Fahrerlaubnis entzogen worden. Zudem verurteilte ihn das Gericht zu einer Geldstrafe, die er nicht bezahlte. Die Krönung: Der Verkehrssünder arbeitete in den vergangenen Monaten weiterhin als Fahrlehrer, obwohl er keine Fahrerlaubnis besaß.

