Musik : Fahrrad-Kantor fährt jährlich 15 000 Kilometer

Fahrrad-Kantor Martin Schulze trainiert derzeit für seine neue Orgelkonzert-Saison. Sie führt ihn in mehrere Ost-Bundesländer und in die Schweiz. «Ich spiele da, wohin ich eingeladen bin», sagte der 50-Jährige aus Frankfurt (Oder) der Deutschen Presse-Agentur. Täglich fährt er derzeit rund 50 Kilometer Rad und übt mehrere Stunden lang auf der Sauer-Orgel in der Frankfurter Gertraudenkirche. Im Mai tritt er dann mit Notenblättern, Karten, Rad-Reparaturset und Wechselwäsche in die Pedale, um bis zum Herbst bei Kirchenkonzerten am Abend an der Orgel zu spielen.