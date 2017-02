Fußball : FC Hansa Rostock in Münster ohne Stürmer Ziemer

Als Vertreter für Routinier Ziemer kommen Soufian Benyamina und Tim Väyrynen infrage. «Benyamina hat im Testspiel einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Väyrynen hat erst zweimal trainiert. Im Moment deutet alles darauf hin, dass Benyamina beginnt», sagte Brand. Für Mittelfeldspieler Amaury Bischoff wird sein erstes Auswärtsspiel für Hansa ein ganz besonderes. Er stand bis Anfang des Jahres noch in Münster unter Vertrag.

Hansa hat in dieser Saison auswärts nur einmal verloren - am 1. Spieltag in Regensburg - und ist in dieser Hinsicht das drittbeste Team der Liga. «Wir fahren dort hin, um etwas zu holen. Die Preußen stehen mit dem Rücken zur Wand, die müssen unbedingt gewinnen», sagte der Hansa-Coach vor dem Gastspiel, bei dem seiner Elf bis zu 1500 Schlachtenbummler den Rücken stärken werden.

von dpa

erstellt am 03.Feb.2017 | 16:24 Uhr