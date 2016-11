Notfälle : Fernwärme nach Leitungsleck stundenlang abgestellt

1 von 1 Foto: Ole Spata 1 von 1

Wegen eines Lecks in einer Fernwärmeleitung haben am Mittwoch viele Neustrelitzer stundenlang ohne Heizung auskommen müssen. Wie die Stadtwerke Neustrelitz mitteilten, wurde der Defekt am Morgen bemerkt und die Wärmeversorgung gegen 7.00 Uhr eingestellt. Betroffen war vor allem das Stadtzentrum. Arbeiter konnten das Leck bis zum Nachmittag schließen. Wie viele Kunden betroffen waren und ob Geschäfte oder Verwaltungen wegen der Temperaturen bei etwa vier Grad plus geschlossen blieben, wurde nicht mitgeteilt. Auch die Ursache des Lecks und die Schadenshöhe blieben zunächst unklar.