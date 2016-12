Brände : Feuer auf Fisch-Imbisskutter wohl nach technischem Defekt

1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

Das Feuer auf einem Fischimbiss-Kutter in Ribnitz-Damgarten (Kreis Vorpommern-Rügen) hat nach ersten Untersuchungen ein technischer Defekt ausgelöst. Das ergaben Ermittlungen des Brandgutachters, wie die Polizei in Stralsund am Montag mitteilte. Der Brand auf dem zehn Meter langen Imbisskutter war am Samstag gegen 4.45 Uhr im Hafen im Ortsteil Ribnitz ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz. Das Wrack ging nicht unter, der Schaden wurde auf rund 150 000 Euro geschätzt.

Mitteilung