Brände : Feuer in Sassnitzer Bäckerei

In einer Bäckerei in Sassnitz auf Rügen hat es am Samstag gebrannt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand eine ehemalige Backstube im hinteren Teil des Hauptgebäudes in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Es handelte sich demnach um einen Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung. Verletzt wurde niemand. Als Brandursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt. Der Sachschaden beläuft sich auf 20 000 Euro. Die Hauptstraße war rund eineinhalb Stunden voll gesperrt.

Pressemitteilung Polizei