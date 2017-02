Brände : Feuer in Scheune mit Gasflaschen-Tauschstation

Ein Brand auf einem Grundstück mit einer Tauschstation für Gasflaschen hat am Dienstag in Waren an der Müritz für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Wie eine Polizeisprecherin erklärte, brannte eine etwa 14 Meter lange Scheune auf dem Grundstück im Ortsteil Warenshof nieder. Feuerwehrleute konnten noch 52 Propangasflaschen bergen. Fünf Gasflaschen explodierten im Feuer. Verletzt wurde niemand.