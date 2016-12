Brände : Feuer richtet hohen Schaden in Autowerkstatt an

Ein Feuer in einer Autowerkstatt in Trollenhagen im Kreis Mecklenburgische Seenplatte hat einen hohen Schaden verursacht. In der Nacht zum Freitag wurde das Feuer in einem Gewerbegebiet gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand bereits ein erheblicher Teil der mehr als 450 Quadratmeter großen Werkstatt in Flammen. Zum Zeitpunkt des Brandes war niemand in dem Gebäude. Die Schadenshöhe liegt vermutlich im oberen fünfstelligen Bereich. Was das Feuer auslöste, war zunächst unklar. Brandstiftung konnte nicht ausgeschlossen werden.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen