Brände : Feuer zerstört Unterstand und Autos: Brandstiftung

Nach einem Feuer im Ostseebad Heringsdorf (Kreis Vorpommern-Greifswald) in der Nacht zu Mittwoch ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Entsprechende Hinweise haben die Untersuchungen eines Gutachters ergeben, wie ein Polizeisprecher erklärte. Bei dem Brand waren ein Unterstand mit Schuppen aus Holz und zwei Autos in Blechgaragen zerstört worden. Der Brand unweit des Zentrums war gegen 3.45 Uhr in dem leeren Holzunterstand ausgebrochen und drohte, auf ein Mehrfamilienhaus überzugreifen.