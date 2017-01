Verkehr : Fifty-Fifty-Taxi geht in zwanzigstes Jahr

Das Fifty-Fifty-Taxi, mit dem Jugendliche zum halben Preis von der Disco nach Hause fahren können, geht in sein zwanzigstes Jahr. Die Tickets für 2017 können ab sofort in allen Servicecentern der AOK in Mecklenburg-Vorpommern gekauft werden, wie die Krankenkasse am Montag zusammen mit dem Verkehrsministerium, dem Taxi-Landesverband und dem Radiosender Antenne MV mitteilte. Das Land unterstütze die Aktion zur Vermeidung schwerer Disco-Unfälle wieder mit 80 000 Euro. Den Bescheid habe Minister Christian Pegel (SPD) am Montag der Taxigenossenschaft Mecklenburg-Vorpommern überreicht.