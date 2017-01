Medien : Filmdreh in Vorpommern: Mystery-Thriller entsteht in Lassan

Ein Mystery-Thriller wird derzeit in der Kleinstadt Lassan (Landkreis Vorpommern-Greifswald) und ihrer Umgebung gedreht. In dem Streifen mit dem Arbeitstitel «Teufelsmoor» spielen Silke Bodenbender und Bibiana Beglau die Hauptrollen, wie der NDR am Donnerstag mitteilte. Gedreht werde in Lassan und Umgebung noch bis zum 15. Februar. Auch in Berlin finden demnach Dreharbeiten statt. Regie führt den Angaben zufolge Grimme-Preisträgerin Brigitte Maria Bertele («Grenzgang», «Die vierte Gewalt») nach einem Buch von Corinna Vogelsang. Das Erste zeige die Produktion von NDR und ARD Degeto voraussichtlich im Herbst 2017.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen