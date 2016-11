Film : Filmfest beginnt mit Berlinale-Siegerfilm «Seefeuer»

Das 25. Europäische Dokumentarfilmfestival dokumentART beginnt am heute (19.00) in Neubrandenburg. Bis zum 15. November werden mehr als 80 Filme gezeigt; 37 Filme aus 21 Ländern konkurrieren um vier Preise. Die dokumentART gilt als Plattform vor allem für Nachwuchsfilmemacher, die an Neubrandenburg den direkten Draht zum Publikum schätzen. Zum Start des Jubiläumsfestivals wird in der Konzertkirche der Siegerfilm der Berlinale 2016 «Seefeuer» von Regisseur Gianfranco Rosi gezeigt. In dem Film geht es um den Alltag der Menschen auf der italienischen Insel Lampedusa und um das Schicksal der Bootsflüchtlinge, die hier eintreffen.

