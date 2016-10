Film : Filmfest dokumentART mit Rekordbewerberzahl

Das Europäische Dokumentarfilmfestival «dokumentART» präsentiert sich zu seinem 25-jährigen Jubiläum besonders weltoffen und familiär. So werden ab 11. November 57 internationale Filmemacher in Neubrandenburg erwartet, erklärte Festivalleiterin Heleen Gerritsen am Dienstag bei der Vorstellung des Programms. Die Filmautoren schätzten an Neubrandenburg vor allem den direkten Draht zum Publikum. Mit 980 Filmen aus 89 Ländern habe es diesmal eine Rekordzahl an Bewerbungen gegeben.