Unfälle : Frau im Sassnitzer Fischwerk von Gabelstapler erfasst

Eine 52-jährige Frau ist auf dem Gelände eines Fischwerks in Sassnitz durch einen Gabelstapler verletzt worden. Der 40-jährige Gabelstaplerfahrer habe am Montag offenbar die Frau übersehen, teilte die Polizei am Dienstag in Stralsund mit. Sie sei vom Gabelstapler erfasst worden und gestürzt. Die Frau erlitt eine Beinverletzung und wurde ins Stralsunder Krankenhaus gebracht. Der Gabelstaplerfahrer blieb unverletzt. Polizei sowie das Landesamt für Gesundheit und Soziales haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

