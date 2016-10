Kriminalität : Frau schlägt Grusel-Clown in die Flucht

Eine 25-jährige Frau hat in Mecklenburg-Vorpommern einen Grusel-Clown mit Pfefferspray in die Flucht geschlagen. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, war die reaktionsschnelle Frau am Sonntag in Hagenow (Kreis Ludwigslust-Parchim) angegriffen worden. Der kostümierte und geschminkte Clown war mit einem Messer in der Hand hinter einem Toilettenhäuschen hervorgesprungen und auf die Frau zugelaufen.