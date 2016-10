Notfälle : Frauenleiche in Ostsee: Obduktion soll Todesursache klären

Nach dem Fund einer toten Frau in der Ostsee bei Nienhagen (Landkreis Rostock) soll eine Obduktion die Todesursache klären. Das erklärte ein Sprecher der Rostocker Staatsanwaltschaft am Dienstag. Nach Angaben der Polizei sei auch die Identität der etwa 50 Jahre alten Toten noch nicht geklärt. Spaziergänger hatten die mit einer blauen Jeans, Bluse und weißen Schuhen bekleidete Frau am Sonntagmorgen im Wasser treibend am Strand von Nienhagen entdeckt.