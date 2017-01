Wetter : Fünf Verletzte nach Glätteunfällen auf Rügen

1 von 1 Foto: Arno Burgi 1 von 1

Bergen auf Rügen(dap/mv) - Bei Glätteunfällen auf Rügen sind fünf Menschen verletzt worden. Ein 68-Jähriger verlor am Samstag in Bergen beim Abbiegen die Kontrolle über seinen Wagen und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie die Polizei mitteilte. Sowohl der 68-Jährige, als auch die dreiköpfige Familie im anderen Wagen wurden demnach leicht verletzt. Die Strecke war für rund eine Stunde voll gesperrt. Bei einem weiteren Unfall bei Rambin schleuderte am Abend ein 21-Jähriger mit seinem Wagen auf die Gegenspur und überschlug sich dann mehrfach. Er erlitt leichte Verletzungen.

Pressemitteilung Polizei

Pressemitteilung Polizei