Unfälle : Fußgängerin wird von Auto erfasst und stirbt

Eine 29 Jahre alte Fußgängerin ist nach einem schweren Verkehrssunfall bei Dargun (Landkreises Mecklenburgische Seenplatte) ums Leben gekommen. Die Frau lief am Sonntag am Straßenrand der Bundesstraße 110 entlang, wie die Polizei mitteilte. Dort sei sie plötzliche auf die Fahrbahn getreten und von einer Autofahrerin mit ihrem Wagen erfasst worden. Die Fußgängerin wurde so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb.

Polizeimitteilung

von dpa

erstellt am 01.Mai.2017 | 09:13 Uhr