Kommunen : Gäste lieben Städteflair: Gute Noten für Nordost-Städte

1 von 1 Foto: Jens Wolf 1 von 1

Die Städtebauförderung im Osten Deutschlands hat auch in Mecklenburg-Vorpommern viele Innenstädte sehr attraktiv gemacht. Das wurde in einer Studie des Instituts für Handelsforschung Köln deutlich. So wurde die Hansestadt Wismar zum Sieger in der Kategorie 25 000 bis 50 000 Einwohner. Waren an der Müritz wurde in der Kategorie bis 25 000 Einwohner Zweiter hinter der Unesco-Welterbe-Stadt Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) und Greifswald, Schwerin und Neubrandenburg bekamen sehr gute Noten bei Städten von 50 000 bis 100 000 Einwohnern, wie Stadt-Sprecherinnen erklärten. Bei der bundesweiten Untersuchung «Vitale Innenstädte» haben die Kölner im vergangenen Herbst unter anderem mit Greifswalder Studenten etwa 58 000 Interviews mit Besuchern der Innenstädte in mehr als 120 Städten geführt.

Mitteilung Greifswald

IfH Köln

von dpa

erstellt am 03.Feb.2017 | 07:10 Uhr