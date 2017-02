Eine bewohnte Gartenlaube in Strasburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist völlig abgebrannt. Das Feuer war in der Nacht zu Freitag aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Der 64-jährige Besitzer der Laube, der die Nacht dort verbrachte, wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 50 000 Euro geschätzt.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 03.Feb.2017 | 08:17 Uhr