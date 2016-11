1 von 1 Foto: Jens Wolf 1 von 1

Ein 50-Jähriger ist bei der Explosion einer Propangasflasche in seiner Gartenlaube im Rostocker Ortsteil Diedrichshagen verletzt worden. Der Mann wurde am Donnerstagabend mit Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden beträgt rund 10 000 Euro. Die genaue Ursache für die Explosion war noch nicht bekannt.

Mitteilung der Polizei