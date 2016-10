Umwelt : Gasversorger zahlen Prämien für neue Erdgas-Taxis

1 von 1 Foto: Oliver Berg 1 von 1

Stadtwerke und andere Gasversorger in Mecklenburg-Vorpommern haben Förderprogramme für Erdgas-Taxis aufgelegt. Darauf hat der Landesinitiativkreis erdgas mobil M-V am Montag in Neustrelitz hingewiesen. So zahlen die Stadtwerke, bei denen die neuen Erdgas-Taxis angemeldet werden, eine Prämie von 500 Euro. Dies komme zu anderen Förderungen noch dazu. Der vom Landeszentrum für erneuerbare Energie in Neustrelitz initiierten Gruppe gehören unter anderem die Stadtwerke Schwerin, Rostock und Stralsund sowie die Gasversorgung Vorpommern GmbH, die Verbundnetz Gas AG und mehrere andere Stadtwerke wie Lübz, Malchow und Pasewalk an.

