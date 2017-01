Bevölkerung : Geburtenrückgang durch weniger kinderreiche Familien

Wiesbaden/Rostock (dpa/mv) - Der Rückgang der Geburtenrate in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist nach Erkenntnissen von Demografieforschern vor allem auf die abnehmende Zahl kinderreicher Familien zurückzuführen. Sie sei für mehr als zwei Drittel des Rückgangs verantwortlich, während die Kinderlosigkeit nur für 26 Prozent ursächlich sei, schreiben die Demografen Martin Bujard und Harun Sulak vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden in der Zeitschrift «Demografische Forschung Aus Erster Hand» des Rostocker Max-Planck-Instituts.